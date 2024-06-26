İtalyanlar Jayden Oosterwolde'nin peşinde! Fenerbahçe'nin bonservis talebi...

Teni sezon idmanlarına Topuk Yaylası'nda başlayan Fenerbahçe diğer yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosuna önemli takviyeler yapacak sarı-lacivertlilerde sürpriz ayrılıklar yaşanabilir. Fenerbahçe'nin yıldız ismi Jayden Oosterwolde, Avrupa'da önemli kulüplerin ilgisini çekti. İtalyan devi, yıldız oyuncu için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor. İşte Fenerbahçe'nin Çizme ekibinden bonservis talebi... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 26.06.2024- 21:29