Fenerbahçe'den herkesi şaşırtacak transfer! Bir zamanlar geleceğin yıldızı deniliyordu
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, gelecek sezonun transfer çalışmalarını hunharca sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip, Jose Mourinho'nun önderliğinde kadroya takviye yapmaya hazırlanıyor. Kanarya, şimdiden ilk transferini bitirdi ve geleceğin yıldızı için harekete geçti. Bu hamle çok konuşulacak. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 25.06.2024- 09:45 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024- 10:00