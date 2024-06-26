Yeni sezon idmanlarına Jose Mourinho önderliğinde Topuk Yaylası'nda başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Michy Batshuayi'nin kadrodan ayrılmasıyla forvet takviyesine hazırlanan sarı-lacivertlilerde Sportif Direktör Mario Branco harekete geçti. Fenerbahçe, Premier Lig'de oynayan golcü için düğmeye bastı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Takvim'in haberine göre Kanarya, İngiltere'de Everton'da oynayan golcü futbolcu Beto'yu kadrosuna katmak için yoğun bir mesai harcıyor.