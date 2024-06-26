FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Branco transferde düğmeye bastı! Michy Batshuayi'nin yerine gelecek
Yeni sezon idmanlarına Jose Mourinho önderliğinde Topuk Yaylası'nda başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Michy Batshuayi'nin kadrodan ayrılmasıyla forvet takviyesine hazırlanan sarı-lacivertlilerde Sportif Direktör Mario Branco harekete geçti. Fenerbahçe, Premier Lig'de oynayan golcü için düğmeye bastı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
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Yayın Tarihi: 26.06.2024- 06:40