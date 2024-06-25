Fenerbahçe Beko Nicolo Melli'yi transfer etti!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Beko, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip 2017-2019 yılları arasında da sarı-lacivertli formayı giyen İtalyan uzun forvet Nicolo Melli'yi transfer etti. Kanarya, Melli ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 25.06.2024- 13:02