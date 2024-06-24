TRANSFER HABERİ | Mourinho'nun Lindelöf ısrarı sürüyor! İşte Fenerbahçe'nin yapacağı dev teklif
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, Jose Mourinho ile birlikte transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip gelecek sezona birçok dünya yıldızı ile başlamak istiyor. Şimdiden transferleri bitirmeye başlayan İstanbul devi, Mourinho'nun isteği doğrultusunda Lindelöf'ü kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar...
MAHMUD ÇAPUTLU| Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 24.06.2024- 14:55