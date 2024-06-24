TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Mattia Perin sesleri! İtalyan kaleci kararını verdi
Trendyol Süper Lig'in yeni sezonunda iddialı bir kadroyla mücadele etmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporları doğrultusunda kadro çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde gündeme Juventus'un 31 yaşındaki filebekçisi Perin gelmişti. İtalyan kaleci kariyeri hakkında kararını verdi. İşte detaylar...
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Yayın Tarihi: 24.06.2024- 16:07 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024- 16:13