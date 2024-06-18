Haberler Fenerbahçe Haberleri TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den dev takas teklifi! Pedro ve Kent'e karşılık...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den dev takas teklifi! Pedro ve Kent'e karşılık... Transfer operasyonunu tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Süper Lig'de çıkış yapan futbolcuları değerlendirmeye alan sarı lacivertlilerin, sürpriz bir ismin transferi için harekete geçtiği öğrenildi. Öte yandan bu transferi takasla bitirmeyi hedefleyen yönetimin, Joao Pedro ve Ryan Kent'i önerdiği kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi) Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.06.2024- 09:49









ABONE OL

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer operasyonu dört bir koldan devam ediyor.

Sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda oyuncu arayışlarını sürdürüyor.