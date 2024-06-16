FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho transferde dümene geçti! Rade Krunic'in yerini alacak

Jose Mourinho'nun gelişiyle birlikte yeni sezon çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, transferde atağa kalktı. Dünyaca ünlü futbolcuları kadrosuna katmayı planlayan sarı-lacivertlilerde deneyimli çalıştırıcı, Rade Krunic'ten memnun değil. Portekizli teknik adam transferde dümene geçti ve yıldız ismi kadrosuna katmak için temasa geçti. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 16.06.2024- 11:21