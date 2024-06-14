Son dakika transfer haberi: 2023-24 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'den Roya Vallecano'ya kiralık olarak transfer olan Miguel Crespo, İspanya ekibinde kalacak mı? Portekizli orta saha kararını verdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekipte 2023-24 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'den Roya Vallecano'ya kiralık olarak transfer olan Miguel Crespo, kararını verdi.

Portekizli yıldız, İspanya ekibinden ayrıldığını duyurdu.

Crespo ifadelerinde, "Bu büyük kulübü temsil etmek ve İspanya'daki en iyi taraftarların deneyimini yaşamak benim için bir onurdu. Kulüpte çalışan herkese ve özellikle meslektaşlarıma geçirdiğimiz tüm anlar için çok teşekkür ederim, çok keyifliydi! İyi şanlar Rayo Vallecano" dedi.

15 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Rayo Vallecano formasıyla 15 resmi maça çıkan Miguel Crespo bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlamadı.