Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekipte 2023-24 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'den Roya Vallecano'ya kiralık olarak transfer olan Miguel Crespo, kararını verdi.
Portekizli yıldız, İspanya ekibinden ayrıldığını duyurdu.
Crespo ifadelerinde, "Bu büyük kulübü temsil etmek ve İspanya'daki en iyi taraftarların deneyimini yaşamak benim için bir onurdu. Kulüpte çalışan herkese ve özellikle meslektaşlarıma geçirdiğimiz tüm anlar için çok teşekkür ederim, çok keyifliydi! İyi şanlar Rayo Vallecano" dedi.
15 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Rayo Vallecano formasıyla 15 resmi maça çıkan Miguel Crespo bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlamadı.
Fue un honor representar a este gran club y vivir la experiencia de la mejor afición de España. 🙌 Muchas gracias a toda la gente que trabaja en el club y en especial a mis compañeros por todos los momentos vividos, fue un placer! ❤️ Mucha suerte @rayovallecano ⚡️ pic.twitter.com/j4k7NPkHTR— Miguel Crespo (@MC27_official) June 14, 2024