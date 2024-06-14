TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den tarihi takas teklifi! Krunic ve Zajc'a karşılık...

Teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, transferde de flaş hamleler yapmaya hazırlanıyor. Yeni sezon öncesi kadrosunu önemli isimlerle güçlendirmek isteyen Kanarya'dan, sürpriz bir atak geldi. Sarı lacivertliler, transferi için yoğun uğraş verdiği o yıldız için Krunic ve Zajc'ı teklif etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.06.2024- 12:30