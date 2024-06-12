Fenerbahçe'ye 50 milyon Euro'luk dünya yıldızı! Bu transfer çok konuşulur

Fenerbahçe'ye 50 milyon Euro'luk dünya yıldızı! Bu transfer çok konuşulur

Teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, transferde de ses getirecek hamleler yapmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda listesinde önemli isimler bulunan Kanarya'dan, flaş bir atak geldi. Sarı lacivertliler, güncel piyasa değeri 50 milyon Euro olan o yıldız için transfer operasyonuna başladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.06.2024- 13:06