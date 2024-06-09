SON DAKİKA: Fenerbahçe'de başkan belli oldu!

Fenerbahçe'de olağan seçimli genel kurulda oy verme işlemi sona erdi. Tarihi genel kurulda Ali Koç ile Aziz Yıldırım başkanlık için mücadele verdi. Seçimde yaklaşık 27 bin oy kullandı. Sandıkların açılması sonrası sarı lacivertlilerin başkanı da belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 09.06.2024- 06:40 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024- 19:40