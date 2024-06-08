Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda yapılan Divan Başkanlığı seçimini gayri demokratik bulduğunu belirterek, "Burada Fenerbahçe'ye yakışır bir kongre olmasını istiyoruz ancak yapılan seçim gayri demokratik bir seçimdir. Ben buradan ayrılıyorum. Yarın oy atmaya geleceğim. Benim arkadaşlarımdan isteyen kalabilir isteyen ayrılır, hepinize teşekkür ederim" dedi ve stattan ayrıldı.
Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım kongreyi terk etti
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe başkanını seçiyor. Sarı-lacivertli flaş bir olay gerçekleşti. Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırımi, kongreyi terk etti. İşte detaylar...
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Yayın Tarihi: 08.06.2024- 11:20 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024- 12:27