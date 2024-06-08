TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye kiralık golcü! Mourinho'nun menajeri devrede
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmayı planlayan Fenerbahçe, ilk olarak takımın başına Jose Mourinho'yu getirdi. Sarı-lacivertli ekip, deneyimli çalıştırıcı için kurulacak kadroya dikkat çeken bir forvet takviyesi yapacak. Bu bağlamda yönetim, transferde rotayı Fransa'ya çevirdi. Fenerbahçe'nin istediği yıldız ismin transferini menajer Jorge Mendes bitirecek. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
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Yayın Tarihi: 08.06.2024- 06:40