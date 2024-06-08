Fenerbahçe'de o isimler geri vites yaptı! Tek belirsiz Szymanski

Fenerbahçe'de o isimler geri vites yaptı! Tek belirsiz Szymanski

Geçtiğimiz sezon şampiyonluk yarışında ezelir rakibi Galatasaray'a karşı mağlup olan Fenerbahçe, moralsiz kapattığı sezonu ardından teknik direktör İsmail Kartal ile yolları ayırmıştı. Deneyimli çalıştırıcının ardından birçok ismin takımdan gitmesi bekleniyordu. Ancak Jose Mourinho'nun gelişiyle işler tersine döndü. Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski dışında herkes takımda kalmaya karar verdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.06.2024- 06:40