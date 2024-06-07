Fenerbahçe'de teknik direktör koltuğuna Jose Mourinho'nun geçmesinin ardından transfer çalışmaları başladı. Portekizli çalıştırıcı, yönetimden özel bir istekle bulundu. Deneyimli teknik adam, Manchester United döneminden eski öğrencisinin transfer edilmesini istedi. Kurmaylar, Kırmızı Şeytanlar'a yapılacak teklifi hazırladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Jose Mourinho'yu takımın başına getirdikten sonra kesenin ağzını açan Fenerbahçe, yıldız isimleri kadrosuna katmak için çalışmaya başladı.