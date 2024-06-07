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FENERBAHÇE HABERLERİ: Aziz Yıldırım ateş püskürdü! "Tek bir çivi bile çakmadı" Geçtiğimiz sezonu 2. bitiren Fenerbahçe, önümüzdeki 2 yıl takımı teknik direktör Jose Mourinho'ya emanet etti. Sarı-lacivertlilerde tüm gözler seçime çevrilirken, başkan adayı Aziz Yıldırım çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi) Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.06.2024- 10:21









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Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, Milliyet'e verdiği röportajda kulübün ekonomik olarak tüm rakamlarını gözler önüne serdi, "Ben Fenerbahçe için bu kadar mal varlığı yaptım. Bunları yapmasaydım sıfır borçla başkanlığı devrederdim" dedi.

YILDIRIM'IN SÖZLERİNDEN SATIRBAŞLARI ŞÖYLE: Ülker'in kapalı salonu 200-250, stadın değeri 100 milyon dolar. Senede 40-50 milyon dolar geliri var. Madem ben bankadan borç yaptım, oradan senede 10 milyon ödeyip borcu düşürün. Her şeyi ben yapmışım, kullanıyorsunuz ve gelir sizin. Nasıl olacak bu iş?