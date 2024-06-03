Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli çalıştırıcı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Arda Güler ile ilgili bir soru gelince Mourinho, "Arda Güler gelmek isterse, neden olmasın! Fenerbahçe'yi seviyorsa, bedavaya gelecekse ve maaşını %75'ini Real Madrid ödeyecekse, 'Hayır' diyemeyiz" dedi.