FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Jose Mourinho'dan Arda Güler açıklaması! Transfer...
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tecrübeli çalıştırıcı, Arda Güler'in sarı-laciverli takıma transfer hakkında da konuştu. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.06.2024- 15:41 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024- 15:53
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Tecrübeli çalıştırıcı gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Arda Güler ile ilgili bir soru gelince Mourinho, "Arda Güler gelmek isterse, neden olmasın! Fenerbahçe'yi seviyorsa, bedavaya gelecekse ve maaşını %75'ini Real Madrid ödeyecekse, 'Hayır' diyemeyiz" dedi.