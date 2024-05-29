FENERBAHÇE HABERİ: Aziz Yıldırım'ın müthiş Mourinho planı! Seçim öncesi...
Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, göreve gelmesi durumunda takımın başına dünyaca ünlü isim Jose Mourinho'yu getireceğini açıklamıştı. Başkan adayı Yıldırım daha sonra yaptığı duyuruda, Mourinho ile cumartesi günü yüz yüze görüşeceğini ifade etmişti. Bunun yanı sıra Yıldırım'ın, Portekizli hoca ile ilgili müthiş bir planı daha olduğu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 29.05.2024- 06:40