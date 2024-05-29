Yıldırım, "Cumartesi günü Londra'ya gidiyorum. Şampiyonlar Ligi finali var. Bahane tabi. Hem maçı izleyeceğim hem de Mourinho ile buluşacağım. Pazar günü maçtan önce bir haberleşme oldu. Dedi ki; 'Maçı seyrediyorum.' Bir de öbür maçı da herhalde seyretti. Gidince bize muhakkak söyleyecektir. 'Transfer yapacağız' diye. Ne istiyorsa yapacağız" diye konuştu.