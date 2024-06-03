FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho transferde ne kadar harcayacak? Çalıştırdığı takımlarda...

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho transferde ne kadar harcayacak? Çalıştırdığı takımlarda...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, bu sezon sürpriz bir hamle yaparak dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi. Yeni sezona flaş transferlerle girmesi beklenen sarı-lacivertli ekip, ne kadar bütçe ayrıldı? Jose Mourinho'nun çalıştırdığı takımlarda ilk sezonunda transferlere toplamda ne kadar para harcadığını derledik. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.06.2024- 13:24