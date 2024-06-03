Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 99 puanlayarak 2. sırada bitirdi.
Mourinho'yu duyan Fenerbahçe'ye geliyor! Bu transfer çok konuşulacak
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe, yeni sezon için takımın başına Jose Mourinho'yu getirdi. Sarı-lacivertli takım, şimdi ise dünya yıldızlarını kadrosuna katmak için harekete geçti. Portekizli teknik adamın eline güçlü bir kadro verip Şampiyonlar Ligi'nde büyük başarı elde etmek isteyen Fenerbahçe, o dünya yıldızı ile ilk teması kurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertli ekip, ezeli rakibi Galatasaray'a karşı şampiyonluğun kaybetti.
Aynı zamanda Kanarya, UEFA Konferans Ligi'nde de mücadele etti.