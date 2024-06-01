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Fenerbahçe'den şok Dzeko kararı! Mourinho'nun gelişi sonrası... Fenerbahçe yeni sezon öncesi bombayı patlattı. Yönetim, teknik direktörlük görevi için dünyaca ünlü isim Jose Mourinho ile anlaşma sağladı. Kanarya'nın, Portekizli hocayı kısa süre içinde resmen açıklaması bekleniyor. Öte yandan sarı lacivertlilerde, Mourinho hamlesi sonrası Edin Dzeko hakkında şok bir karar alındı. İşte Dzeko'yla ilgili yaşanan flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi) Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.06.2024- 06:40









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Süper Lig'de sezonu 99 puanla 2'nci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi çalışmalar devam ediyor.

Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa aday olan mevcut başkan Ali Koç, yeni sezonda futbol A takımı teknik direktörlük görevi için İsmail Kartal ile yola devam etmeme kararı aldı.