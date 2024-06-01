Detaylar ortaya çıktı! Fenerbahçe Jose Mourinho'yu böyle bitirdi
Sezonu kupasız tamamlayan Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için çalışmalara başladı. Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmayı planlayan sarı-lacivertli kulüp, teknik direktör bilmecesinde sona geldi. Yönetim, Kose Mourinho ile anlaşma sağladı. Deneyimli teknik adamla anlaşan Fenerbahçe, 2+1 yıllık sözleşme üzerinde anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, Portekizli çalıştırıcıyı böyle bitirdi. | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 01.06.2024- 06:40