Sezonu kupasız tamamlayan Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için çalışmalara başladı. Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmayı planlayan sarı-lacivertli kulüp, teknik direktör bilmecesinde sona geldi. Yönetim, Kose Mourinho ile anlaşma sağladı. Deneyimli teknik adamla anlaşan Fenerbahçe, 2+1 yıllık sözleşme üzerinde anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, Portekizli çalıştırıcıyı böyle bitirdi. | Fenerbahçe haberleri

2002'de Porto'nun başına geçmesinden bu yana dünya futbolunun en popüler ve başarılı isimlerinden biri olan 61 yaşındaki ünlü teknik adam, sarı-lacivertlilerin yaptığı 2+1 yıllık teklifi kabul etti ve iki yıl için toplam 45 milyon Euro'ya (1 milyar 573 milyon TL) 'evet' dedi.



