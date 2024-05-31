Jose Mourinho'dan flaş paylaşım! Fenerbahçe için yola çıktı

Gelecek sezonun planlaması için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Jose Mourinho ile anlaştı. Portekizli çalıştırıcı, sarı-lacivertliler ile sözleşme imzalamak için yola çıktı. Mourinho, yaptığı paylaşımla taraftarı heyecanlandırdı. | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 31.05.2024- 17:38 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024- 17:51