Fenerbahçe'de İsmail Kartal: Gerçek şampiyonun kim olduğunu herkes biliyor!

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe ile İstanbulspor kozlarını paylaşacak.

Bu mücadele öncesinde sarı-lacivertli ekipte İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ:

Rams Park'ta, İnönü'de, Trabzon'da nasıl futbol oynayıp kazandığımızı herkes biliyor. Gerçek şampiyonun kim olduğunu herkes biliyor.

Kendi taraftarımızın önünde şampiyon takım olarak, iyi futbol oynayarak, rakibimizin maçını bekleyip sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz. Şampiyon takım olarak oynayıp kazanmak istiyoruz. Şampiyon olarak bu akşam burada sezonu kapatabiliriz diye düşünüyorum.