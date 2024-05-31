Aziz Yıldırım kesenin ağzını açtı! İşte Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'den kazanacağı rakam

Fenerbahçe'de seçim süreci yoğun bir şekilde devam ederken, adaylar çalışmalarını sürdürüyor. Adaylığını açıklayan eski başkan Aziz Yıldırım, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile her konuda anlaştığını belirtmişti. Deneyimli çalıştırıcı ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak olan Yıldırım'ın, Mourinho'ya önerdiği rakam ortaya çıktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 31.05.2024- 06:40