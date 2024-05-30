Fenerbahçe'de bir numaralı gündem seçim süreci. Başkan adayı Aziz Yıldırım, mevcut başkan Ali Koç hakkında sert açıklamalarda bulundu. Yıldırım yaptığı açıklamada, sarı-lacivertlilerde mevcut yönetimin Mourinho ile konuşarak, 'Aziz Yıldırım enkaz bıraktı’ dediğini ifade etti. İşte Yıldırım'ın sözleri... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar geldi. Seçime oldukça iddialı hazırlanan Yıldırım, başkan olması halinde teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getirmeyi planlıyor.

Ali Koç yönetimi hakkında çarpıcı sözler kullanan Aziz Yıldırım, şu anki yönetimin Jose Mourinho ile konuşarak 'Aziz Yıldırım enkaz bıraktı' dediğini ifade etti.

"MOURINHO İLE KONUŞTULAR"

Bunların menajeri Jose Mourinho'yla görüşüp 'Aziz Yıldırım enkaz bıraktı' demiş. Mourinho ile konuşuyorduk, adamın önünde tesisler açık, sordum Jose'ye 'Bunları kim yaptı biliyor musun?' dedim.

"ŞAMPİYON YAPAMAZSAM KONGREYE GİDECEĞİM"

Başkan seçilirsem ve Fenerbahçe'yi ilk sene şampiyon yapamazsam sezon sonunda olağanüstü seçimli kongreye gideceğim. Hepinizin huzurunda söz veriyorum.