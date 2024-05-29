TRANSFER HABERİ: Nicolas Anelka'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca!
Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertliler yeni sezonda iddialı bir kadro oluşturabilmek adına harekete geçti. Kanarya'da takımdan ayrılması beklenen futbolcularla ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu doğrultuda Ümraniyespor'un CEO'su Nicolas Anelka'nın, Fenerbahçeli o yıldıza talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 29.05.2024- 18:42