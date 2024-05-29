Haberler Fenerbahçe Haberleri TRANSFER HABERİ: Nicolas Anelka'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca!

TRANSFER HABERİ: Nicolas Anelka'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertliler yeni sezonda iddialı bir kadro oluşturabilmek adına harekete geçti. Kanarya'da takımdan ayrılması beklenen futbolcularla ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu doğrultuda Ümraniyespor'un CEO'su Nicolas Anelka'nın, Fenerbahçeli o yıldıza talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi) Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.05.2024- 18:42









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İsmail Kartal ile başladığı sezonda pek çok yıldız ismi kadrosuna katan Fenerbahçe, dört kulvarda birden iddialıydı. Kanarya'da Süper Lig başta olmak üzere Süper Kupa, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde hedef zirveydi. Ancak bunların hiçbiri gerçekleşmedi.

Ligde 99 puan gibi önemli bir seviyeye gelmesine rağmen Galatasaray'ın gerisinde kalan Kanarya, Süper Kupa'da ezeli rakibinin karşısında hükmen mağlubiyet aldı. Türkiye Kupası'nda ise Ankaragücü'ne elenen sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de Olympiakos karşısında tura tutunamadı ve sezonu kupasız tamamladı.