Fenerbahçe'den ses getiren transfer hamlesi! Robert Lewandowski harekatı başladı

Trendyol Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayarak şampiyonluk hedefine ulaşamayan Fenerbahçe, gelecek sezonun transfer yapılanması için harekete geçti. Hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip, ses getirecek bir halme yapmak istiyor. Yönetim, Barcelona'nın dünya yıldızı Robert Lewandowski için çalışmalara başladı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.05.2024- 18:41