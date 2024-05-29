Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada "Önümüzdeki hafta Jose Mourinho'yu İstanbul'a getireceğim." dedi. İşte Yıldırım'ın o sözleri... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, flaş açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Jose Mourinho konusuna dair de müjdeyi verdi.

İŞTE O SÖZLER:

"Önümüzdeki hafta Jose Mourinho'yu İstanbul'a getireceğim. Jose Mourinho imzayı attı, gelmeme durumu yok."

"Sayın başkan, 'Ben olduğum müddetçe Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar' dedi. Bunu söyledikten sonra Fenerbahçe'yi ne kadar severseniz sevin ayrılmanız gerekirdi. Çünkü Fenerbahçe'ye zarar vereceksiniz."

"Stadyumu büyüteceğiz. Bu stadyum böyle olacak, 60 bin kapasite olacak. Kale arkaları 5'er bin kapasite artışına gidecek. Çatı 3 metre havaya kaldırılacak. Proje bu, inşallah 2 yıl içinde de tamamen bitireceğiz ama yapılırken maçlar oynanmaya devam edecek."

"Ali Koç diyor ki; 'Benim Fenerbahçe'den alacağım yok'. Elimdeki kitapçıkta, açıklanan dosyada Ali Koç'un 1.5 milyar alacağı gözüküyor. Öyle 'Alacağım yok' demek falanı geçin. O zaman hibe edin o parayı!"

"Fenerbahçe şampiyon olacak, başka çıkışı yok! Önümüzde ne federasyon, ne hakemler, ne iç güç, ne dış güç kimse duramaz! Fenerbahçe büyük camiadır. Öyle hakemle, federasyonla kayıp yaşamayacağız inşallah."

"Mourinho imzayı attı. Gelmeme durumu yok. 3 yıllığına göreve geliyoruz, hocamız da 3 yıllığına Mourinho'dur."