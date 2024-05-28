Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yıl Manchester United'dan transfer ettiği Fred, sezonun bitmesiyle birlikte soluğu Kapadokya'da aldı. Sambacı yıldız Kapadokya ile ilgili, "Gerçekten çok büyüleyici bir yer." ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin, sezon başında Manchester United'dan kadrosuna kattığı Fred, sezonun bitmesinin ardından Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde tatil yapmayı tercih etti.

31 yaşındaki Fenerbahçeli Fred ve eşi Monique Rodrigues, tatil için geldiği Kapadokya'ya hayran kalırken kendisini tanıyan futbolseverlerin fotoğraf çektirme ricalarını geri çevirmedi.

"KAPADOKYA ÇOK BÜYÜLEYECİ MUHTEŞEM BİR YER"

Kapadokya'da; Göreme, Uçhisar, Çavuşin, Avanos ve Ürgüp'ün güzelliklerini doya doya gezen Fred ve ailesi sıcak hava balonuna binerek Kapadokya'nın eşsiz güzelliklerini gökyüzünden de izledi.

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Fred, gün doğumunu izleyerek başladığı gezisinde büyüleyici bir güzelliğe sahip olan peri bacaları manzarasında bol bol fotoğraf ve video çekti.

Brezilyalı oyuncu kendisini gezdiren turizmcilere yaptığı açıklamada, "Türkiye gerçekten her şeyiyle harika bir ülke. Liglerin sona ermesinin ardından Türkiye'nin kültürel zenginliklerini, dünyada eşi benzeri olmayan yerlerini görmek için ailemle beraber Kapadokya'dayız. Gerçekten çok büyüleyici bir yer. Burası herkesin ziyaret etmesi gereken bir yer " şeklinde konuştu.

Fenerbahçeli genç taraftar Salim Soydemir ve Ahmet Gencer'in yanı sıra çevredekilerin fotoğraf çektirme teklifini geri çevirmeyen Fred, Nevşehir Belediyespor alt yapısında yetişen ve aslen Ürgüplü 18 yaşındaki Fenerbahçeli genç futbolcu Efekan Karayazı'dan da övgüyle bahsederek "Aynı Arda gibi o da geleceğin yıldız ismi olacak" dedi.