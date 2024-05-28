FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal kara kara düşünüyor! Gelecek sezon...
Trendyol Süper Lig'de 99 puan toplamasına rağmen ezeli rakibi Galatasaray'ın arkasında 2. sırada bitiren Fenerbahçe, yeni sezon için planlamalarını sürdürüyor. Seçim hazırlığındaki sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Buna rağmen 62 yaşındaki hoca devam edecekmiş gibi çalışırken, o sorun kara kara düşündürüyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 28.05.2024- 15:12