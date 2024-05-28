Trendyol Süper Lig'de 99 puan toplamasına rağmen ezeli rakibi Galatasaray'ın arkasında 2. sırada bitiren Fenerbahçe, yeni sezon için planlamalarını sürdürüyor. Seçim hazırlığındaki sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Buna rağmen 62 yaşındaki hoca devam edecekmiş gibi çalışırken, o sorun kara kara düşündürüyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Sarı-lacivertliler 38 maçta 31 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 beraberlik alarak deplasmanda hiç mağlup olmadı ve ligin en çok gol atan takımı oldu.