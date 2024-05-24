Olaylı derbi soruşturmasında Fenerbahçeliler ifadeye geldi!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maç sonrası yaşanan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü ve Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.05.2024- 11:42 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024- 11:45