Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Final Four'da Almanya'nın başkenti Berlin'de yarı final mücadelesinde Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.

Dev maç için nefesler tutulurken karşılaşma öncesi Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos taraftarları arasında kavga çıktı.

İKİ TAKIM TARAFTARLARI BİRBİRİNE GİRDİ!

Stadyumun çevresinde karşı karşıya gelen grup arasında kavga çıktı. Sosyal medyada yer alan videolarda iki takım taraftarlarının birbirine sokak ortasında saldırdığı görüldü.

NELER YAŞANMIŞTI?

THY EuroLeague'de Final Four müsabakaları için takımlar Berlin'e geldi. Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos takımları otele giriş yaptı. Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını karşılamak için geldiği otelde Panathinaikos koçu Ergin Ataman'ın da giriş yaptığı anda oradaydı. Zorlu maç için Berlin'deki oteline ulaşan Yunan ekibi otele giriş yaptığı sırada, çevrede bulunan Fenerbahçeli taraftarlar, Ataman'a "Doping yapsana, doping yapsana, Ergin Ataman, doping yapsana" tezahüratı yapmıştı. Ergin Ataman'ın, Fenerbahçe taraftarına küfürle karşılık vermesi sonrası "Güvenlik nerede?" diye sorduğu görülmüş ve tansiyon yükselmişti.