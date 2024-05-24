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FENERBAHÇE HABERLERİ...Mert Hakan Yandaş'tan flaş açıklamalar! Fenerbahçe’nin 29 yaşındaki futbolcusu Mert Hakan Yandaş, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamalarda Galatasaray derbisinde aldıkları galibiyetle ilgili, “Çok büyük karakterler ve çok büyük oyuncular var. Kim eksik olursa olsun sezon boyunca zaten hep reaksiyon veren bir camia, reaksiyon veren bir oyuncu grubu olduk. O gün de onur ve gurur mücadelesi verdik” dedi. İşte açıklamaların devamı... Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.05.2024- 15:06 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024- 15:13









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Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 1-0 kazandıkları Galatasaray derbisinin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Hak ettikleri bir galibiyet elde ettiklerini belirten Yandaş, "Öncelikle takımımızla gurur duyuyorum. Onurumuz, gururumuz ve camiamızın şerefi için çıktığımız bir maçtı. Çünkü bütün sezon yapılanları anlatmamız için bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Bunun bilincindeydik. Şansımıza da senaryolarla başlayan bir maç oldu. 11'e 11 iken inanılmaz bir oyun vardı. Çok üstündük, kalemize gelemeyen bir rakip vardı. Sonrasında onlarda biraz tedirginlik başladı. 10 kişi kaldık. Senaryo devam etti. 10 kişi oynarken de kalemize gelememeye devam ettiler. İnanılmaz bir ruh, inanılmaz oyun zekası, taktik disipline bağlı 10 kişi vardı, o dakikadan sonra. İnanılmaz bir mücadele vardı. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Başından sonuna kadar hak ettiğimiz galibiyeti aldık. Tiyatroya son verdik diyebilirim. Şimdi son hafta gidip, tiyatroya onlar devam edebilirler" diye konuştu.

"İNANILMAZ ORGANİZELER AMA SADECE BİR FENERBAHÇE ARMASI HEPSİNE YETTİ"

Derbi atmosferlerinin gergin ve keyifli olduğunu belirten 29 yaşındaki futbolcu, "Derbi atmosferleri gergin ve bir o kadar da keyifli olur. Ben de orada gergin bir ortam olacağını biliyordum. Bunu planlamadım ama yürürken bana küfür etmeye başladıklarında onlara tertemiz, şerefli, onurlu, gururlu armamızı gösterdim. Bu zaten yetti. O günden beri herkes konuşuyor. Ne yaptım? El hareketi mi yaptım, ağzımdan kötü bir söz mü çıktı? Hayır. Maçtan sonra sorulan soruya da cevap vermiştim. İnanılmaz organizeler ama sadece bir Fenerbahçe arması hepsine yetti" ifadelerini kullandı.