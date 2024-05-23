TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sıcak gelişme! İstanbulspor maçı sonrası takımdan ayrılıyor

Şampiyonluk umutlarını 38. haftaya taşıyan Fenerbahçe, Süper Lig'in son maçında sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. Evinde rakibini yenerek Galatasaray'ın hata yapmasını bekleyecek olan sarı lacivertlilerde sıcak bir gelişme yaşandı. Kanarya'nın o yıldızının, İstanbulspor karşılaşmasının ardından takımdan ayrılacağı bildirildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.05.2024- 11:44