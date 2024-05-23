Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Fenerbahçe'nin eski golcüsü geliyor

Trendyol Süper Lig'de son hafta oynayacağı Konyaspor maçında alacağı puan veya puanlarla şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bir yandan transfer çalışmalarını da sürdüren Cimbom, ses getirecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılıların, yeni sezon öncesi Fenerbahçe'nin eski golcüsünü gündemine aldığı belirtildi. İşte o yıldız ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS FB spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.05.2024- 09:00 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024- 09:36