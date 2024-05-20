İkinci yarıya oyunun kontrolünü ellerinde tutarak başladıklarını dile getiren Kartal, "Kontralarla da olsa pozisyona giren taraftık. Attığımız gol çalışılmış, organize bir goldür. Galatasaray'ın kaleyi bulan 1 tane şutu yok. 10 kişi de olsak baştan sona iyi mücadele eden, inanan bir Fenerbahçe takımı vardı. Sezon başında bugüne kadar bize yaşatılan bütün olumsuzluklara rağmen içerden dışardan saldırılara rağmen dik durduk, sessiz kaldık. Maalesef sezon başından bugüne kadar olanlar, hiçbir şey olmamış gibi insanların sessiz kalması durumu vardı. 1 maç beraber kalıyoruz hoca berabere kaldı deniliyor. Kimse bu maçlar neden böyle oldu, hiç hakem hatası var mı demiyor." değerlendirmesinde bulundu.