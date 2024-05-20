FENERBAHÇE HABERİ: İrfan Can Eğribayat'tan Galatasaraylıları kızdıran hareket!
Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etme fırsatından yararlanamadı. Öte yandan çekişmeli mücadelede saha dışı olaylar da çok konuşuldu. Özellikle maçın bitiş düdüğünün ardından sarı lacivertli futbolcular büyük sevinç yaşadı. Maça yedek kulübesinde başlayan Fenerbahçeli İrfan Can Eğribayat'ın, Galatasaray taraftarlarına yaptığı hareket ise gündem oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 20.05.2024- 12:26