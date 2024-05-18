Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Rams Park’ta saat 19.00’da başlayacak olan karşılaşmada sarı lacivertlilerin şampiyonluk şansını son haftaya taşıması için sahadan 3 puanla ayrılması gerekiyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37'nci haftasında 19 Mayıs Pazar günü Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Rams Park'ta saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmada Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını son haftaya taşıması için sahadan 3 puanla ayrılması gerekiyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37'nci haftasında Galatasaray'a konuk olacak. Rams Park'ta saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. 36 hafta sonunda aldığı 29 galibiyet 6 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 93 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, ilk sıradaki Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ikinci basamakta yer alıyor. Fenerbahçe, Galatasaray'ı yenmesi halinde şampiyonluk şansını sürdürecek. Karşılaşmanın berabere sonuçlanması ya da sarı-kırmızılı ekibin sahadan galip ayrılması durumunda ise Galatasaray bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

EZELİ REKABETTE 400'ÜNCÜ RANDEVU

Galatasaray ile Fenerbahçe, 17 Ocak 1909 tarihinde başlayan rekabette 400'üncü kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce oynanan 399 karşılaşmada Fenerbahçe, 148 kez sahadan galip ayrılırken; sarı-kırmızılılar ise 128 kez kazanan taraf oldu. İki ekip arasındaki 123 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.

LİGDE 134'ÜNCÜ KARŞILAŞMA

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 133 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 52 tanesinde Fenerbahçe, 37 tanesinde ise Galatasaray sahadan galip ayrılırken, 44 maç da beraberlikle sonuçlandı. Lig maçlarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 130 kez gol sevinci yaşadı.

İKİ SERİDEN BİRİSİ SONA ERECEK

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi karşılaşması öncesinde iki takımın da ligde bu sezon sürdürdüğü iki önemli seri bulunuyor. Galatasaray, bu sezon ligde iç sahada oynadığı 18 maçın tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise deplasmanda oynadığı 18 karşılaşmada 15 galibiyet 3 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi. Karşılaşmada Galatasaray'ın sahadan galibiyetle ayrılması durumunda Fenerbahçe'nin deplasmandaki namağlubiyet serisi; Fenerbahçe'nin ise puan ya da puanlarla ayrılması durumunda ise sarı-kırmızılı ekibin iç sahadaki galibiyet serisi sona erecek.

ARDA KARDEŞLER'İN 2'NCİ DERBİSİ

Derbi maçta düdük çalacak olan Arda Kardeşler, kariyerinde 2'nci kez Galatasaray-Fenerbahçe maçını yönetecek. Kardeşler, daha önce Süper Lig'de bu sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada düdük çalmış ve mücadele 0-0 sona ermişti.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK, 1 BELİRSİZ

Fenerbahçe, Galatasaray karşısına 3 futbolcusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte sarı kart cezalısı Rodrigo Becao ile sakatlıkları devam eden İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek, derbide forma giyemeyecek. Serdar Aziz'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

SARI-LACİVERTLİ EKİPTE 5 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de Galatasaray karşılaşması öncesinde 5 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Cengiz Ünder, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Ferdi Kadıoğlu ve Michy Batshuayi, derbide kart görmeleri durumunda ligin son haftasında oynanacak olan İstanbulspor karşılaşmasında görev alamayacak.

STOPERDE OOSTERWOLDE, 6 NUMARADA DJIKU

Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında sahaya çıkacağı ilk 11 de netleşmeye başladı. Sarı-lacivertlilerde Kayserispor karşısında orta sahada görev alan Alexander Djiku, derbide de bu pozisyonda görev alacak. Rodrigo Becao'nun sarı kart cezalısı olması nedeniyle stoperde ise Jayden Oosterwolde'nin forma giymesi bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde en uçta ise Kayserispor karşılaşmasında olduğu gibi Michy Batshuayi'nin forma giymesi muhtemel. Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde;

"Livakovic- Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Djiku, Fred, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic, Batshuayi."