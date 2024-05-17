TRANSFER HABERİ | İngilizler yazdı: Fenerbahçe Arsenal'e resmen sordu!

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de yeni sezonda teknik direktörlük koltuğunda kimin oturacağı belirsizliğini korurken, sarı-lacivertli yönetim önümüzdeki sezonun hazırlıklarına ara vermeden başladı. Transferde nokta atışı yapmak isteyen Fenerbahçe için İngiliz basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. Habere göre sarı-lacivertliler, Arsenal forması giyen yıldız futbolcu için İngiliz ekibinin kapısını çaldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.05.2024- 19:37 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024- 19:39