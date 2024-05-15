Aziz Yıldırım'dan Mourinho vaadi | CANLI

Fenerbahçe'de seçim süreci yoğun şekilde sürüyor. Sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım, adaylığını açıklamıştı. Yıldırım seçim öncesi önemli açıklamalarda bulunuyor. Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

İŞTE AZİZ YILDIRIM'IN SÖZLERİ:

"Kavga etmeyeceğiz, kimseyle ama benimle kavga ederlerse, o zaman ederim..."

"6 sene önce "Aziz Yıldırım gitti, Türk futbolu kurtuldu" dediler. Şimdi de "Aziz Yıldırım gelsin, Türk futbolunu kurtarsın" diyorlar. Böyle bir memleket."

"Derdim Fenerbahçe'nin şampiyon olması. Dört sene Fenerbahçe şampiyon olamadı, nedenini biliyorum. Mahkemeler... Ben ve dava arkadaşlarım her gün mahkemeye gittik. Mahkemeler uğraştık ve Fenerbahçe'ye zarar verdik. Bunu biliyoruz."

"Sonra kombine almayın, forma almayın, maça gitmeyin gibi şeyler denildi. Hep beraber Fenerbahçe'yi şampiyonluktan ettik, hep beraber..."

"Fenerbahçe kurumsal bir yapı, dışarıdan adam getirip kulübü incelettiler. Böyle bir şey olabilir mi? Dün Fenerbahçe'nin durumunu dağıttlar, belgeleri arkadaşlarımız inceliyor. Varsa düşüncemiz söylerim. Fenerbahçe'de para sorunu olmaz! Ben neden kulübü halka açtım? Ben istesem bunu yapmam, ölene kadar başkan olurdum. Hapisteyken kulübü halka açtım, 1 milyon üye olsun istedim. Anadolu'da Fenerbahçelileri bir araya getirecek binalar açılmasını istedim, birkaç yerde yaptık. Ancak kapattılar."

"Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütlerinden biridir. Fenerbahçe'nin istemediği bir şey Türkiye'de olmaz! Ne zaman? Bir araya gelirsek! Beraber olmazsak, hiçbir şey olmaz."

"FENERBAHÇE'DE BAZI SIKINTILAR VAR"

Neden aday oldum? Keyfim yerinde, para da kazanıyorum. Ama Fenerbahçe'de bazı sıkıntılar var, onları gördüm."

"1 Milyar 950 Bin TL borç bıraktım. Yarısı döviz karşılığıydı. O borç için bankalarla anlaştılar TL olarak 4 Milyar borç var. Diğer borçlarla 12 Milyar TL borç var! 630 Milyon € borç vardı, gösterdi. Ülker ile birlikte stadın yanına konutlar yapacaktık ve satacaktık. Her şeyin anlaşması yapıldı. Fenerbahçe 70 Milyon €, Ülker 70 Milyon €, Emlak Konut %20 pay alacaktı. Arsa gitti ama Murat Ülker kağıt üzerinde tutuyor. O borç yok şu an. 51 Milyon € borç yok ama 630 Milyon €'nun içinde gösterdik o zaman. Bizim bıraktığımız borç 400 Milyon €'ydu, bunu açıkladım. 50 Milyon €'ya oyuncu sattınız, devleet gittim ve kanun çıkarttım vergi iadesi aldık. Onu da çıkarınız 300 Milyon €! Bana da eski yönetimden kalan borç vardı, kaldı 200 Milyon €! Daha da konuşsa alacakları çıkacak diyorlar, evet öyle."

"Değerli taraftarlarımız... Ben neden aday oluyorum? Bir taraftar olarak her zaman Fenerbahçe'nin iyiliğini istedik ve aktif muhalefet hiç yapmadık. Geçmiş yıllarda muhalefetlerin aksine, takımımızın performansını düşürecek atraksiyonlarda bulunmadık."

"1 oyla beni seçtiniz, sağ olun. Sonrasında 20 sene Fenerbahçe'ye bela oldum. Yine geliyorum."

"Benim twitter'ım yok, trollerim de yok! Ben kimsenin adımı değilim, Fenerbahçe'nin adamıyım!"

"Fenerbahçe'nin en son kaybedeceği şey kazanma umudu olmalıdır. Parlak günlere dönüş için son noktadayız. Çocuklar ve gençleri kurtarmalıyız. Çocuklar önemli. Onların aşkı için şampiyon olmamız lazım!"

YILDIRIM'DAN MOURINHO VAADİ!

"Mourinho ile yüz yüze konuştum. O anlattı, biz anlattık. Fakat basın bir acayip. Kendisi söyledi ben Konya maçını seyrettim diye. Bir aday telefonla konuşmuş, mevcut başkan menajerlerini göndermiş. Televizyonu dinledim. '12 milyon kendisi alacak, 3 milyon da ayrı vs. 15 milyon ona verilir mi' diyorlar. Ya sana ne?"

"Şartlarda anlaşırsak Jose Mourinho gelecek."

"Roberto Carlos'u aldık, sohbet ederken 'Avrupa'da final oynar ve Şampiyonlar Ligi'ni alırız' dedi. Bu bizim aklımızda yok. Ancak Carlos bunu bütün oyunculara aşıladı, böyle bir hava oldu. Chelsea, Sevilla, Inter... O motivasyonla oldu!"

"Bu yönetime teklifim; Eğer onlar da Mourinho ile çalışmayı düşünüyorlarsa gelsinler beraberce imzayı atalım. Ben seçilirsem benimle devam, o seçilirse onunla devam. Biz kaybedersek Mourinho'nun parasının yarısını da ödemeyi taahhüt ediyorum."

"Fenerbahçe'nin üzerinde ölü toprağı var! 4 sene bizden, 6 sene bu yönetimden! Parayı imece usulü vereceğiz, halledeceğiz! Üç sene kombine alacağız, banka borcunu kapatacağız! Yoksa büyük tehlike var!"

"Jose Mourinho gelirse, istediği birkaç oyuncuyu alırız. Transferde cömert falan bir durum yok! İçeriyi bir göreyim, ona göre bakarım."

"BORCU KAPATMAYA GELMİYORUM!"

"Borcu kapatmaya gelmiyorum, şampiyon yapmaya geliyorum."

"Borçtan kurtulmak gerekiyorsa, gerekirse basketbol salonu satılır! Bilmiyorum, onlara bakılır! Biz şampiyonluğa , çocukları mutlu etmeye geliyoruz."

"Borcu düzeltmişler, ne kadar düzeltmişler? Hodri meydan açıklasınlar. Ramos'u alın, Dzeko'yu alın dedik. Biz Anelka, Ortega'yı getirdik. Gidiyorsunuz, ilk 1-2 sene çok kötü transferler yapıyorsunuz. Çok para harcadılar."

"Benim zamanında 6 defa şampiyon olduk. 3 defa son maçta kaybettik. Hiç küme düşme tehlikesi yaşamadık ama onu biliyoruz. Burada az daha güme gidiyorduk."

"AKILLI ADAMA İHTİYACIM VAR!"

"Yönetimle ilgili hiçbir çalışmam yok, yazılan her şey yalan. Zengin adama ihtiyacım yok, akıllı adama ihtiyacım var."

"Benim arkadaşlarım da dahil olmak üzere, sicil ve alt denetleme kurulları da dahil olmak üzere kimseyle konuşmadık. Şerefim, namusum üstüne. Cumartesi günü bir düğün var ona gideceğim. Pazar günü İstanbul'a geleceğim. Sonra konuşacağız ve divana sunacağız. Yazılan her şey yalan. Zengin adama ihtiyacım yok, akıllı adama ihtiyacım var."

"G.SARAY MAÇLARI BİZİM BAYRAMIMIZDI!"

"Benim dönemimde Galatasaray'ın Kadıköy'de hiç galibiyeti yoktu!"

"Galatasaray maçları bizim bayramımızdır diyorduk. Başka bir şey yapmıyorduk."

"Ben Ali Koç ile küs değilim. Fikirlerimiz farklı."