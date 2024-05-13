Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

İŞTE YILDIRIM'IN SÖZLERİ:

Kimseyle kavga etmeyeceğiz. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü daha büyük hale getirecek şekilde bir organizasyon için çalışacağız. Yapılan bazı hataları düzelteceğiz. Hem bizim, hem mevcut yönetimin.

"FENERBAHÇE'NİN 'BİZİM ÇOCUĞUMUZ' DENİLEN İSİMLERLE DEVAM ETME LÜKSÜ YOKTUR"

"Kimseyle kavga etmeyeceğiz. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü daha büyük hale getirecek şekilde bir organizasyon için çalışacağız. Yapılan bazı hataları düzelteceğiz. Hem bizim, hem mevcut yönetimin. Fenerbahçe'nin 'bizim çocuğumuz' denilen isimlerle devam etme lüksü yoktur."

"KAZANIRSAK MOURINHO'YU GETİRECEĞİM"

"Geçen hafta Jose Mourinho ile yüz yüze görüştüm. 2 saat görüştüm. Kendisine şunu söyledim. Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var. Senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var. Çok samimi konuştuk. Kazanırsak Mourinho'yu getireceğim."

"NE KADAR OYUNCU İSTERSE ALACAĞIZ"

"Jose Mourinho, Konyaspor-Fenerbahçe maçını canlı izlediğini söyledi bana. Anlattı. Orada gördüklerini ifade etti. Memnuniyet duyduk. Kendisi de çalışıyor. Ne kadar oyuncu isterse alacağız."