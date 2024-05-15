FENERBAHÇE HABERLERİ - Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho planı ortaya çıktı! Kadrodaki 5 isim...

Fenerbahçe'de yapılacak başkanlık seçimine adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'ın ilk olarak Jose Mourinho ile sözleşme imzalayacağını açıklamıştı. Kadro yapılanmasında da önemli değişikliklere gitmeyi planlayan Yıldırım, Portekizli çalıştırıcı için şimdiden dikkat çeken bir plan hazırladı. İşte Fenerbahçe'den ayrılacak ve sözleşmesi uzatılacak isimler... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2024- 09:59