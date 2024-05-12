Trendyol Süper Lig'in 36. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Mondihome Kayserispor'u konuk etti.

Rakibini 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü maç sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN AÇIKLAMALARI:

"BURADA ASLOLAN FENERBAHÇE"

"Benim golümden önce galibiyet daha önemli. Öyle düşünüyorum. Burada aslolan Fenerbahçe. Elimizden geldiğince buraya layık olmaya çalışacağız son maça kadar. Bugün güzel bir galibiyet aldık. İlk dakikadan itibaren üstündük. Seyircilerimize teşekkür ediyorum. Son 2 maçımızı kazanıp, ondan sonrası ilahi takdir."

"TARAFTARIMIZ HAKLI"

Taraftarlarımıza da hak veriyoruz, zor bir durum. Onlar bizi her zaman desteklediler. Eleştiriler olacak. Bizler doğru eleştirileri alıyoruz. Hata yaptığımız zamanların farkındayız. Tekrar onlara teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'de olmak gerçekten ayrıcalık"