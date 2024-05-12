Trendyol Süper Lig'in 36. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Mondihome Kayserispor'u konuk etti.

Sarı-lacivertliler rakibini 3-0 mağlup etti. Takımının golünü kaydeden Djiku açıklamalarda bulundu.

İŞTE DJIKU'NUN AÇIKLAMALARI:

"TAKIM OLARAK İYİ BİR RUH ORTAYA KOYDUK"

"Mutlu olduğumu söyleyebilirim. Takım olarak iyi bir ruh ortaya koyduk. Kazanmamız gereken bir maçtı, mutluyuz. Hangi pozisyonda oynarsam, elimden geleni yaparım. Takıma yardım edebildiysem ne mutlu. İsmail Hoca sakatlıklar nedeniyle beni 6 numarada oynattı. Sakat arkadaşlarımız geldiğinde, kendi yerime geçeceğim."