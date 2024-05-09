TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! 4 yıldız için 75 milyon Euro
Şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray'ın 6 puan farkla gerisinde bulunan Fenerbahçe, gelecek sezonun çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertli ekip kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlarken, bazı isimlerle de yolları ayırmayı düşünüyor. Yönetim, özellikle 4 yıldız isimden 75 milyon Euro'luk gelir elde etmeyi bekliyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 09.05.2024- 06:40