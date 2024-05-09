Sevilla'nın kadrosuna katmak istediği İrfan Can Kahveci için de belirlenen rakam da 20 milyon euro.

Ancak yıldız ismin sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalması ve gelecek sezon 29 yaşına girecek olmasından dolayı fazla diretilmeyecek ve 15 milyon euroluk bir teklif kabul görecek.