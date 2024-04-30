Sezon başında 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Cengiz Ünder, bazı maçların kazanılmasında pay sahibi olsa da İrfan Can Kahveci'nin etkili performansı sonrası yedek kalmıştı. Teknik direktör İsmail Kartal, milli futbolcu konusunda kararını verdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)