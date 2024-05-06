Konyaspor - Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu!

Konyaspor - Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu!

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Bu mücadelenin VAR'ı belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.05.2024- 12:48