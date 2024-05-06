Konyaspor - Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu!
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Bu mücadelenin VAR'ı belli oldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.05.2024- 12:48
Trendyol Süper Lig'de oynanacak olan TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Daniel Schlager oldu.
Maçı Bahattin Şimşek yönetecek. Yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak.
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