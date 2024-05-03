TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Di Maria heyecanı! İşte yapılacak teklif
Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak bitirerek yazın iddialı transferler yapmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Gelecek sezonun planlamalarını yapmaya başlayan Kanarya'nın, dünyaca ünlü bir yıldız için harekete geçtiği öğrenildi. Sarı lacivertlilerin, Arjantinli futbolcu Angel Di Maria'nın peşinde olduğu kaydedildi. İşte Fenerbahçe'nin yapacağı o teklifin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 03.05.2024- 06:40