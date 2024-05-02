TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye İtalya'yı sallayan forvet! Herkes onu konuşuyordu

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesine devam ederken, gelecek sezon için de transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip birçok mevki için geniş kapsamlı araştırma yapıyor. Bu bağlamda Kanarya gündemine flaş bir ismi aldı. Fenerbahçe, bir dönem İtalya'yı sallayan o forvet ile ilgileniyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberi (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.05.2024- 09:59